ポケモンカードv-starユニバース

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます!ポケモンカード v-starユニバース新品未開封未使用シュリンク付です!宜しくお願いします画像の状態での、発送になります!【重要】卸売業者からの正規仕入れ品。再シュリンク品等の不正商品では一切ございません。#ポケモンカード#ポケカ#v-starユニバースパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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