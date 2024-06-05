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水樹奈々 NANACA 2009~2023全コンプリートセット
商品番号 Y64429654423
商品名

水樹奈々 NANACA 2009~2023全コンプリートセット
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。水樹奈々さんのNANACAセットです。LIVEDIAMOND2009～LIVEPARADE2023まで全て揃っています。バインダーとスペシャルNANACAは全4公演分揃っています。NANACAは汎用リフィルに入っています。バインダーには、多少擦れや細かな傷があります。個人保管の品ですので中古品とご理解よろしくお願いします。即購入OKです。
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