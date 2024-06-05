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篠笛 八本調子 ドレミ調 C管
商品番号 Q92904584949
商品名

篠笛 八本調子 ドレミ調 C管
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。【篠笛八本調子ドレミ調C管】竹の表面の皮を剥き、渋墨(柿渋、松煙)と弁柄の重ね塗りを施した後、最後に拭き漆(カシュー漆)三度塗りで仕上げました。*ドレミ調律をしていますので洋楽や歌謡曲、他楽器とのセッションにも向いています。全長:429㎜重量:48.07g歌口:13㎜×10㎜歌口付近の外径:19.5㎜管尻の内径:11.5㎜歌口の中心～管頭:75㎜懐の材料:コルク管頭の栓:朴管内塗装:カシュー漆銘:月兆(げっちょう)※乾燥防止のため、笛の表面に椿油が塗ってあります。※アルコール消毒を行ってから発送いたします。●出品者のハンドメイド作品です。竹に負担をかけないように反りの矯正は行っていませんが、音色に影響はございません。●天然の竹を使用していますので、多少の汚れや傷、反り等はご理解ください。#篠笛#横笛#和楽器#女竹#唄用#ドレミ調#洋楽調#C管#八本調子
http://narcologia.ru/goods/Sydney638749.html
http://narcologia.ru/goods/traverse686726.html
http://narcologia.ru/goods/capitation550908.html

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