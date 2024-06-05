ご覧いただきましてありがとうございます。【篠笛八本調子ドレミ調C管】竹の表面の皮を剥き、渋墨(柿渋、松煙)と弁柄の重ね塗りを施した後、最後に拭き漆(カシュー漆)三度塗りで仕上げました。*ドレミ調律をしていますので洋楽や歌謡曲、他楽器とのセッションにも向いています。全長:429㎜重量:48.07g歌口:13㎜×10㎜歌口付近の外径:19.5㎜管尻の内径:11.5㎜歌口の中心～管頭:75㎜懐の材料:コルク管頭の栓:朴管内塗装:カシュー漆銘:月兆(げっちょう)※乾燥防止のため、笛の表面に椿油が塗ってあります。※アルコール消毒を行ってから発送いたします。●出品者のハンドメイド作品です。竹に負担をかけないように反りの矯正は行っていませんが、音色に影響はございません。●天然の竹を使用していますので、多少の汚れや傷、反り等はご理解ください。#篠笛#横笛#和楽器#女竹#唄用#ドレミ調#洋楽調#C管#八本調子



篠笛八本調子 C管 唄物 ドレミ調 天地糸巻 M8-625 オリジナル 2340円 ...



篠笛八本調子 C管 唄物 ドレミ調 天地糸巻 M8-634 【楽天ランキング1位 ...



篠笛八本調子 (C管・正ドレミ調)天地糸巻 7穴 手引書付き R8-28の通販 ...



篠笛志孝 ドレミ調八本調子 天地巻 地模様 C管 【限定品】 14210円引き ...



篠笛八本調子 C管 唄物 ドレミ調 天地糸巻 M8-629 お見舞い 60.0%OFF ...



篠笛八本調子 (C管・正ドレミ調)天地糸巻 7穴 手引書付き R8-18の通販 ...



篠笛 八本調子 ドレミ調 C管 独創的 2016円引き zicosur.co



篠笛 5％OFF 八本調子 ドレミ調 C管



篠笛の選び方と使い分け



Amazon.co.jp: 篠笛 三本調子 Ｇ管 唄物 ドレミ調 天地糸巻 M3-343 ...



篠笛の選び方と使い分け



康昭管 メタル篠笛 アルミ製 八本調子 ドレミ調 シルバー 七宝 無銘 ...



篠笛八本調子 (C管・正ドレミ調)天地糸巻 7穴 手引書付き M8-R8-35



Amazon.co.jp: 篠笛 三本調子 Ｇ管 唄物 ドレミ調 天地糸巻 M3-343 ...



篠笛楽花 ドレミ調 7穴 8本調子 管頭:節つき カシュー塗 | すべての ...