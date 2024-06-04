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プリティーリズム レインボーライブ プリズムレインボーギターDX
商品番号 J96675077299
商品名

プリティーリズム レインボーライブ プリズムレインボーギターDX
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 6,110 円
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商品詳細

閲覧頂き、誠にありがとうございます。プロフを確認後、即購入OKです。追跡あり・匿名配送となっております。プリティーリズム・レインボーライブプリズムレインボーギターDX新品未使用・未開封です。暗所にて大切に保管しておりました。未開封ですが、劣化にて箱に軽い凹みと四つ角のスレがございます。画像の3・4枚目を参考ください。ここでしか手に入らない激レアプリズムストーンフラワーブーケドレスも付属されています。（バラ売り不可）ここまで読んで頂き、誠にありがとうございました。ご質問があればコメント欄にてお気軽にお尋ね下さい。꒰検索用꒱プリズムストーンプリティーリズムプリティーリズムオーロラドリームプリティーリズムディアマイフューチャー彩瀬なるプリパラキラッとプリチャンワッチャプリマジキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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