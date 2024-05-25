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訳あり新品未使用！不死鳥ハヤブサ　フィギュア
商品番号 P61746187704
商品名

訳あり新品未使用！不死鳥ハヤブサ　フィギュア
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封ですが、経年劣化の為商品に痛みがあり自宅保管品のため、傷や汚れなどがあります！見た感じでは綺麗で特に目立った傷は、なさそうですが、古いものなのでご理解ある方お願いします^^※傷汚れなど写真をご参照下さい！他にも未開封が沢山あります！まとめ買い大歓迎です！
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