訳あり新品未使用！不死鳥ハヤブサ　フィギュア

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商品詳細
未開封ですが、経年劣化の為商品に痛みがあり自宅保管品のため、傷や汚れなどがあります！見た感じでは綺麗で特に目立った傷は、なさそうですが、古いものなのでご理解ある方お願いします^^※傷汚れなど写真をご参照下さい！他にも未開封が沢山あります！まとめ買い大歓迎です！
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