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商品詳細
数回使用していますが、汚れはなく美品となっております。※購入時に入っていた袋はつきません。素人管理の為、ご理解ある方のご購入よろしくお願いいたします。その他Aぇ!groupグッズ出品中です。
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