激レアʚ̴̶̷̆_ʚ̴̶̷̆‼︎ NAOTO 三代目JSB 千社札 白ラブ 後姿 JSB LOVE

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激レア(՞ෆෆ՞)!!三代目JSBNAOTOUMP白ラブ後姿後ろ姿J.S.B.LOVE白後姿ver.千社札です♡プチプチ厚紙梱包致します♡大事に保管しておりましたが素人自宅保管の為、初期傷や年数劣化に伴う小傷等、神経質な方はトラブル防止の為ご購入をお控え下さいませ♡素人自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい(´・ᴗ・`)宜しくお願い申し上げます♡