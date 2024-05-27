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M I工房　完成品　ハセガワ　1/72　F -35B ライトニング2
商品番号 E16220977206
商品名

M I工房　完成品　ハセガワ　1/72　F -35B ライトニング2
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 4,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最新作だけあってとても組み立てやすいキットでした。STOVL機、レ一ダ一にうつりにくい戦闘機。汚しはせずなるべく清潔な印象に組み立てました。第５世代の最新ステルス戦闘機です。これからもよろしくお願いいたします‼️
http://narcologia.ru/goods/displease582331.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis476144.html
http://narcologia.ru/goods/seamless445229.html

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