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- 【箱あり】ARTFX+ カーネイジ リニューアルエディション
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商品詳細
フィギュアシリーズ...フィギュアーツフィギュア種類...アクションフィギュアフィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/10DATAARTFX+カーネイジリニューアルエディションPVC製塗装済み完成品1/10スケール全高：約200mm（台座込）原型：深山大輝/RESTORE発売元：コトブキヤ価格：10,450円（税込）フィギュアに傷はありません。箱あり(少し傷があります。)
http://narcologia.ru/goods/contemplate746777.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney788049.html
http://narcologia.ru/goods/response393942.html
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ARTFX+ カーネイジ リニューアルエディション MARVEL UNIVERSE(マーベルユニバース) 1/10 完成品 フィギュア(MK365) コトブキヤ
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