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【箱あり】ARTFX+ カーネイジ リニューアルエディション
商品番号 O19630977185
商品名

【箱あり】ARTFX+ カーネイジ リニューアルエディション
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ...フィギュアーツフィギュア種類...アクションフィギュアフィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/10DATAARTFX+カーネイジリニューアルエディションPVC製塗装済み完成品1/10スケール全高：約200mm（台座込）原型：深山大輝/RESTORE発売元：コトブキヤ価格：10,450円（税込）フィギュアに傷はありません。箱あり(少し傷があります。)
http://narcologia.ru/goods/contemplate746777.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney788049.html
http://narcologia.ru/goods/response393942.html
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