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◼︎サイズ・高さ約20㎝ ・口径 約6.5㎝◼︎状態…骨董品のため、若干の劣化や、欠けあり※写真にてご確認お願いします。◼︎台座はありません。返品、交換を受け付けません。ご了承下さい。※サイズは素人採寸ですので誤差があるかもしれません、参考程度にご判断ください。※自宅保管の為、その旨ご了承の上ご購入をお願い致します。#花瓶#壺#壷#花びん#美術品#美術#芸術#中国#中国美術#堆朱#古美術#骨董品#漆器#漆#彫漆