ティモテ 日本製 タカラ TAKARA

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商品詳細
プロフィールもご確認お願いいたします。ティモテ日本製、青い目です。新品未開封ですが古いものなので色移りや跡などはあるかもわかりません。ご了承ください。ゆうパックで発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit773686.html
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