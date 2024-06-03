書道大筆　浄羊　久保田号作　空有　伝統工芸品

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商品詳細
久保田号作、大筆です。浄羊 久保田号作 空有 工芸作品証かなり古い商品です。中古品で、傷や汚れなどもありますので、その点ご理解いただける方に。なにかご質問があれば、コメント欄からお願いいたします。
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