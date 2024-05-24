マフェックス No.117 MAFEX SUPERMAN HUSH Ver.

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商品詳細
新品未開封品です。MEDICOMTOYメディコムトイBATMANバットマンBATMANスーパーマン●全高約160mm●MAFEXにDCのコミックより 『HUSH』のSUPERMANが遂に登場！●特徴的な表情やパーツなど COMICのイメージを完全再現！●専用ジョイントパーツにより、 独特のポージングが可能！●各種手首パーツ付属により 様々なアクションを再現可能！●可動式フィギュアスタンド付属！
http://narcologia.ru/goods/stair549000.html
http://narcologia.ru/goods/calling629950.html
http://narcologia.ru/goods/Adder726175.html
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