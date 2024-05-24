

MEDICOM TOY - MAFEX SUPERMAN（HUSH Ver.）



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アクションフィギュア】マフェックス No.117 MAFEX SUPERMAN（HUSH Ver ...

新品未開封品です。MEDICOMTOYメディコムトイBATMANバットマンBATMANスーパーマン●全高約160mm●MAFEXにDCのコミックより 『HUSH』のSUPERMANが遂に登場！●特徴的な表情やパーツなど COMICのイメージを完全再現！●専用ジョイントパーツにより、 独特のポージングが可能！●各種手首パーツ付属により 様々なアクションを再現可能！●可動式フィギュアスタンド付属！