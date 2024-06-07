タイムセール 金魚 アート 祭 樹脂金魚 誕生日 贈り物 ギフト 置物 水草

ご覧いただき誠に有難うございます。絵（イラスト）ではなく本物にこだわった「祭/maturi」（岐阜県東濃ヒノキ箱）縁日でお馴染み金魚・出目金などのお品です。「古来中国では、金魚は幸運と富を招く魚として信じられておりました。風水でも金魚はあらゆる災難を防ぎ、何ごとも円滑に進める力があるとされております。」●金魚＝金運と富●出目金＝芽が出る/邪気を吸い取るお祭りで一度は金魚すくいをしたご記憶があるかと思います。群れで泳ぎ真っ赤な和金赤い群れの中に混ざる黒い出目金稀に縁日の金魚すくいの中にる珍しい金魚縁日の思い出を木箱の中に詰め込んだ「プレミアム」な一品に仕上げております。日本の歴史では江戸時代前期まで魚をガラスの水槽や鉢ではなく、桧木の箱や桶など様々な木の器に入れ、上から眺めることで人々の癒しとして長く親しまれてきました。東濃ヒノキ＝木目の美しさや艶・香りなど様々な良さから三重県の伊勢神宮の外宮などに使われております。岐阜県で有名な「東濃ヒノキ」その中でも最高ランク東濃ヒノキを使用しております。東濃ヒノキを使用し熟練した職人が１つ１つ手作りで仕上げております。特注/桧木箱115mm×115mm特典ヒノキのプレゼント付き東濃ヒノキを削ったときにでるかんなくずを袋一杯分無料でサービスいたします。プレゼント用のラッピングについてご希望の方はプレゼントラッピングをさせていただきご発送いたします。お代は無料ですのでお気軽にお申し付けくださいませ。#アクリル水族館アート出品一覧・国内で製造しており素材も日本製を使用すべて日本製にこだわった純日本製品です。・丁寧に制作しておりますが、製造上指紋やホコリ・気泡・接着剤の跡などが付着している場合がございます。神経質な方・完璧な状態をお求めの方は申し訳ないのですがご遠慮願えますようお願い申し上げます。・生きている本物の魚にしか見えませんが生きた魚を樹脂で固めた品ではございません。・深堀隆介様のご作品ではございません。・アクリルなどの絵の具は使用しておりません。・独自の製法を加え作成しております。※特許申請中



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