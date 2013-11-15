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Paul McCartney 2013 NEW 来日ツアー　はっぴ
商品番号 K34936030275
商品名

Paul McCartney 2013 NEW 来日ツアー　はっぴ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前のNEWリリース来日ツアーでのグッズの法被です。メルカリ、ラクマ、ヤフオクさんでも現在販売していないものです！とてもデザインがさりげなくてオシャレなので普段使いできます。会場で衣服の上から羽織って使用したのみです。その後保管しており洗濯済です。目立った汚れ等ございませんがもともとの糸のほつれなどごくわずかある場合があります。
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