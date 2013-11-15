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商品詳細
10年前のNEWリリース来日ツアーでのグッズの法被です。メルカリ、ラクマ、ヤフオクさんでも現在販売していないものです！とてもデザインがさりげなくてオシャレなので普段使いできます。会場で衣服の上から羽織って使用したのみです。その後保管しており洗濯済です。目立った汚れ等ございませんがもともとの糸のほつれなどごくわずかある場合があります。
http://narcologia.ru/goods/Adder564675.html
http://narcologia.ru/goods/freezer223798.html
http://narcologia.ru/goods/revamp848222.html
Paul McCartney 2013 NEW 来日ツアー はっぴ 数量は多 www.geyrerhof.com
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