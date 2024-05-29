MAXTONE マックストーン クラリネット ハードケース付き

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MAXTONEマックストーンクラリネット娘にせがまれて中古楽器店で購入しました。初心者向けとのことです。部活ではバリトンサックス担当となったため、出品します。ボタン、音出し等基本確認は行い問題ありません。専門知識がない為、詳しいご質問には答えられない場合がございますが宜しくお願い致します。また、現状でのお渡しとなりますので、記載外の不具合・見落としがあった場合もご了承ください。【付属品】・純正ハードケース・マウスピース・リガチャー・キャップ・コルクグリース・リード2枚 ：内1枚新品 （マウスピースに付属しているリードも洗浄は行っております。）・管体用クリーニングスワブ・クリーンペーパー※写真の色彩等に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※お値引き交渉はお控えください。種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...ケース