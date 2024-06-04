Laid Back レイドバック　レスポールカスタムタイプ　エイジド

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レイドバックエレキギターです。タマゴ色まで変色し、金属部分もエイジングが進んでいます。個人的には見た目は最高なのですが、とにかく重たくて、手放すことにしました。家庭用体重計で4.6kgでした。ブリッジばかり使用するので、ボリューム、トーンの配列をネックとブリッジ入れ替えしてあります。現状は音出ます。ブリッジトーンはガリあります。何度かピックアップ入れ替えしましたが、出品にあたり元々装着されていたものに戻しました。とりあえず簡単に調整してあります。普通に弾くには問題ないと思いますが、現物確認出来ない取り引きの為、音が気に入るかはギャンブルとなりますが、ＮＣＮＲでお願いします。写真10枚目のように、配送時はトグルのキャップを外して送ります。タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaulボディタイプ...ソリッド