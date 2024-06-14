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尾崎豊　コースター　OZAKI30
商品番号 J17611014141
商品名

尾崎豊　コースター　OZAKI30
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年3月23日(水)～4月4日(月)松屋銀座8階イベントスクエアにて開催された尾崎豊展展覧会場に隣接したレストランシティ特設カフェで、尾崎豊の数々の名曲をイメージしたドリンク、フード、デザートのコラボメニューを体験した際いただいたコースターです。回帰線とBIRTHはないのですがレア感満載！大切にしまっていました。#尾崎豊#尾崎豊展#尾崎豊没後30年#OZAKI30#銀座松屋#コースター
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