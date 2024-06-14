AUDIX（オーディックス）ダイナミックマイク OM-5

10年ほど前に購入したAUDIX（オーディックス）のダイナミックマイク、OM-5です。2年ほどコピーバンドのスタジオ練習やライブで使用しておりました。問題なく使用できますが、多少の傷とマイク先端に若干の凹みと塗装の剥がれがございます。またケースも多少汚れがありますが、ジッパー等問題ありません。マイクホルダーはネジが取れている状態です。その他、素人保管てあることをご了承の上、ご検討ください。（尚、購入後の返品等は受け付けておりません）AUDIXOM-5AUDIX定価：¥42000#AUDIX#AUDIXOM_5#マイク#バンド#ボーカル#歌#SM58種類...マイク



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