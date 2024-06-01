仮面ライダー HGシリーズ 3 [BANDAI] 全6種コンプセット

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○25年近く前にバンダイから発売のガシャポン仮面ライダーHGシリーズ怪人さそり男編(パート3)[初版品]の全6種コンプリートセットです。現在、この状態での入手は非常に困難かと思われます。●仮面ライダーHGシリーズ怪人さそり男編(パート3)[BANDAI]◆仮面ライダー2号[一文字ライダー](写真2参照)◆仮面ライダー[スカイライダー](写真3参照)◆さそり男(写真4参照)◆サラセニアン(写真5参照)◆死神カメレオン(写真6参照)◆ショッカー戦闘員(写真7参照)・以上、新品/未開封FC(フルカラー)の初版(4凹)全6種です。カプセルの上、ビニール袋で様相が分からないと思いますが、参照用のフィギュア(写真2~7参照)やミニブックレットを参考にしてご考察下さい(写真8~10参照)※あくまで出品物はカプセルフィギュアで、参照用のフィギュアやブックレットは付きませんので、ご了承下さい。コレクションとして購入後、カプセルに封入のまま使用する事なく暗所に保管していましたので、素人目ですが目立った傷や汚れ、擦れなど見受けられない超美品です。とはいえ、経年品ですので神経質な方はご遠慮いただき、それをご理解いただける方よろしくお願いします。また、バラ売りは現状考えていません。尚、こちらはカプセルのまま保護梱包してお届けします。カプセルが不要な場合、ご購入前にコメントいただければ200円引きしてネコポスでのお届けにさせていただきます。#仮面ライダー#仮面ライダーHGシリーズ#HGシリーズ#HG#さそり男#PART3#石ノ森プロ#石森プロ#ガチャ#ガシャポン#フィギュア#BANDAI#バンダイ#フルカラー#初期品#初版#4凹#キャラクターグッズ#コレクション