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- ポケモンカード ゲンシグラードンEX 傷あり
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はポケモンカードゲームの【ゲンシグラードンEX】になります。状態に関しては写真の通りになります。キズ等ございますので、ご了承ください。初期傷等お気になる方はご購入を御遠慮ください。宜しくお願いします。
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