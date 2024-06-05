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ポケモンカード　ゲンシグラードンEX 傷あり
商品番号 F75429091402
商品名

ポケモンカード　ゲンシグラードンEX 傷あり
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はポケモンカードゲームの【ゲンシグラードンEX】になります。状態に関しては写真の通りになります。キズ等ございますので、ご了承ください。初期傷等お気になる方はご購入を御遠慮ください。宜しくお願いします。
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