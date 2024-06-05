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バンドーレン リード アルトクラリネット3箱
商品番号 L98068399064
商品名

バンドーレン リード アルトクラリネット3箱
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドーレンアルトクラリネットリード3箱セット⚫アルトクラリネットトラディショナル3½⚫その他、注意事項：旧製品です。購入後、未開封のまま自宅で保管していました。中身の状態は未開封なので分かりません。輪ゴムで止めていたので外装に溶けた輪ゴムが着いています。。。気になる方は購入をお控えされた方が良いかと思います！バンドーレン、アルトクラリネットリード#リード#アルトクラリネット#バンドーレン#Vandorenアクセサリー・パーツ...リード種類...アルトクラリネット
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