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ギラティナUR デオキシスSAR 2枚セット
商品番号 W58359747583
商品名

ギラティナUR デオキシスSAR 2枚セット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードポケモンカードVSTARユニバースギラティナvstarur、デオキシスvstarsarの2枚セットです。開封後、直ぐにスリーブに入れて保管しているため綺麗な状態ですが、細かい傷や初期傷等が気になるようでしたらご購入はご遠慮ください。また、すり替え防止等のため返品返金は致しかねますのでご理解の上ご購入お願い致します。即購入okです。ポケモンカードポケカvstarユニバースギラティナurギラティナvstarurデオキシスvstarur
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