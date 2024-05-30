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絵画 アートポスター 葉　祥明 曇
商品番号 P60616854249
商品名

絵画 アートポスター 葉　祥明 曇
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,519 円
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商品詳細

★青空と雲★「白い犬のジェイク」シリーズ「地雷ではなく花をください」シリーズ数々の絵本　　葉　祥明　絵本作家は、自然を感じ空気や風をも感じ色彩豊かな素晴らしい癒される作品を作り続けています。何時か、熊本南阿蘇村美しい村の美術館に、絵本の中に出てくる様な美術館に行ってみたいですね。外額寸法　　413mm×514mm絵寸法　　　248mm×330mm厚味　　　　25ｍｍ額の色アイボリー系
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