絵画 アートポスター 葉　祥明 曇

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商品詳細
★青空と雲★「白い犬のジェイク」シリーズ「地雷ではなく花をください」シリーズ数々の絵本 葉 祥明 絵本作家は、自然を感じ空気や風をも感じ色彩豊かな素晴らしい癒される作品を作り続けています。何時か、熊本南阿蘇村美しい村の美術館に、絵本の中に出てくる様な美術館に行ってみたいですね。外額寸法 413mm×514mm絵寸法 248mm×330mm厚味 25ｍｍ額の色アイボリー系
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