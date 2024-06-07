C.R.ラッセン 【ホエールダンス】

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商品詳細
C.R.LASSENクリスチャン・リース・ラッセン「ホエールダンス」CRL178/225UVCUTアクリル板仕様収納袋、外箱付サイズ絵本体 約49×75cm額縁 約73×99cmリサイクルショップで購入、ファーストオーナーではありません。写真で素晴らしさが伝わらず、残念ですが、鮮やかな色彩で、ずっと観ていられます。配送はなるべく手渡しを希望します。発送も賜ります。(アクリル板なので、多少は安心ですが)関東圏、北陸、信越、東海、中部、関西圏でしたら、ご希望の場所にお持ちする事も可能です。購入前にご相談ください。種類···シルクスクリーン形式···額縁入り主題···動物他にも関連商品を出品しています。#古着と音楽の輪_生活編即購入、大歓迎！！お気軽に質問、コメントしてください。
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