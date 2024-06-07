タブラセット【インド製】打楽器

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タブラの高音小太鼓（ダヤ）x1と低音大太鼓（バヤ）x4とケースx1のセットになります。インドのBibaMusicEmporiumという楽器屋のコルカタ店で購入、船便にて持ち帰りました。いつか使うかなと思い、一度も使わずに室内保管しておりました。スヤヒ(上部真ん中の黒い丸の部分)を見ていただければ未使用だとわかります。楽器のイメージYouTubeでタブラと検索するとたくさん出てきます。商品の状態の傷や汚れについて①バヤ本体の側面についているピンク色は、ホーリーというインドのお祭りで使う粉がついたままの指で、チューニングしてもらった為、着きました。②写真 枚目の赤丸部分、船便の影響でダヤの下部に凹みと表面上の青サビがでました為、この状態の判断とさせて頂きました。音に影響はありませんが気になる方はお控え下さい。付属品・ダヤx1・バヤx4（全て違うキーにチューニングされています）・タブラ台座リング×5・ヘッド保護カバー×5・タブラケースx1(ダヤx1バヤx1格納可)#タブラ#タブラー#民族楽器#パーカッション#tabla#india#インド#コルカタ#バラナシ#ベナレス#打楽器#インド音楽#インド古典#U-zhaan#ユザーン#ザキール・フセイン#ZakirHussain#シタール#sitar#太鼓#ドラム#drum