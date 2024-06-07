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ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク付き未開封　ポケカ
商品番号 M80111016809
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク付き未開封　ポケカ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイジングサーフ1box新品未開封ポケモンセンターオンラインで当選したものですすり替え防止の為購入後の返品、返金はお受けできないのでご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします即購入ok即日発送。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)
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