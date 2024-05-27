ポケモンカード　レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き

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商品詳細
レイジングサーフ1BOXシュリンク付きポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パック「レイジングサーフ」1BOX※シュリンク付きです。すり替え防止のため、返品交換キャンセルは出来ませんのでご理解の上、ご購入下さい。未使用品ですが.また、一度人の手にに渡っております。小さな傷等、ご理解頂ける方のみご購入、下さいお願いします。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ
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