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萩焼 提梁急須 煎茶碗(六客)在銘 茶道具☆時代物☆
商品番号 B13255937345
商品名

萩焼 提梁急須 煎茶碗(六客)在銘 茶道具☆時代物☆
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

萩焼提梁急須煎茶碗(六客)在銘茶道具☆時代物☆3D0612■サイズ(約):提梁急須：最大幅11㎝、高さ9.2㎝、重さ214g煎茶碗：径5.6㎝、高さ3.8㎝、重さ39g
http://narcologia.ru/goods/shuttle373925.html
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