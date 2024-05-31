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【鑑別書付き本物】和田白玉 観音菩薩座像 仏像 佩玉 根付牌子 和田玉ペンダント
商品番号 G41477423921
商品名

【鑑別書付き本物】和田白玉 観音菩薩座像 仏像 佩玉 根付牌子 和田玉ペンダント
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 18,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用コレクション品です。純白で石自体のクラックもなく非常に美品です。縦5.3cm横4cm幅4mm重量19gたいへん貴重・希少な品ですので厳重に梱包しゆうパックでお送りします。ご希望の配達日時がありましたら仰ってください。高額なお取り引きになりますので、返品受け付けます。返品の際は送料だけ持っていただくようお願いいたします。他にもいろいろ出品しています。同梱で送料分お値引きできる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。
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