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遠藤さくら 直筆サイン入りペンライト
商品番号 J48049444736
商品名

遠藤さくら 直筆サイン入りペンライト
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

遠藤さくら直筆サイン入りペンライトです。証明書無しです。画像2枚目にある通り、亀裂が入ってしまっています。動作は確認済みで、通常通り使えます。証明書無し、亀裂ありなため、訳アリ商品としてご了承いただける方のみご購入ください。購入後の返品、クレームは受け付けておりませんのでご了承ください。
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