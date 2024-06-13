遠藤さくら 直筆サイン入りペンライト

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商品詳細
遠藤さくら直筆サイン入りペンライトです。証明書無しです。画像2枚目にある通り、亀裂が入ってしまっています。動作は確認済みで、通常通り使えます。証明書無し、亀裂ありなため、訳アリ商品としてご了承いただける方のみご購入ください。購入後の返品、クレームは受け付けておりませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/kindness287005.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation236324.html
http://narcologia.ru/goods/kindness924805.html
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