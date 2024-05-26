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ポケモンカードまとめ売り　※パック開封済み　ＳＲ以上なし
商品番号 C55451879274
商品名

ポケモンカードまとめ売り　※パック開封済み　ＳＲ以上なし
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポケモンカード(ポケカ)※パック開封済みでSR以上はありません。下記パックを開封し、空箱に保存しておいたものです。CHRの一部以外はスリーブにいれていないので、プレイ用という認識でお願いします。空箱に入れた状態で送付いたします。vmaxクライマックス×7BOXイーブイヒーローズ×3BOX仰天のボルテッカー×1BOXvstarユニバース×5パックパラダイムトリガー×6パックスカーレットex×10パックバイオレットex×10パックボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)※パック開封済みでSR以上はありません。
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