【新品】呪術廻戦 花やしき 特大 アクリルスタンド アクスタ 五条悟 夏油傑

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私物整理のため、手放します。－概要－呪術廻戦花やしきコラボ描き下ろしイラスト懐玉・玉折浴衣ver.特大アクリルスタンド五条悟夏油傑セット－状態について－新品未使用、未開封品です。全てにおいて素人の取扱です。神経質な方の購入はお控えください。－－－－－－－－－－－－－－－－－－人気タイトル...呪術廻戦グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)