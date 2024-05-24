リバイユ　テナースタジオメタルMMTS

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースリバイユのメタルマウスピースです。ジャズィーな音を目指して楽器店でお薦めしていただいて購入しましたが、求めている音色ではなかったので出品します。状態としましては全体的に変色もなく美品に近いと思いますが、少々歯形がついてしまっているのでご了承下さい。購入時の値段が32000円ほどでした。ジャズをやっていらっしゃる方、これからやってみたい方にオススメです！



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