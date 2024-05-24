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リバイユ　テナースタジオメタルMMTS
商品番号 X76543393417
商品名

リバイユ　テナースタジオメタルMMTS
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースリバイユのメタルマウスピースです。ジャズィーな音を目指して楽器店でお薦めしていただいて購入しましたが、求めている音色ではなかったので出品します。状態としましては全体的に変色もなく美品に近いと思いますが、少々歯形がついてしまっているのでご了承下さい。購入時の値段が32000円ほどでした。ジャズをやっていらっしゃる方、これからやってみたい方にオススメです！
http://narcologia.ru/goods/reinforcement479599.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric249145.html
http://narcologia.ru/goods/message667527.html

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リバイユ テナースタジオメタルMMTS 無料発送 11730円 www ...

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【在庫限り☆】Lebayle リバイユ テナーサックス用マウスピース Metal STUDIO MMTS - いずみ楽器　オンラインショップ

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