ランペ 吉野北人 フォトキーホルダー tyf

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商品詳細
【LDH】即購入◎お値下げ×ケースに入れたまま3.4回持ち歩きました。2枚目にもある様に、少し傷があります。表にも微かにスレがあります。初期傷等がある場合もございますので、神経な方はご遠慮下さい。元々付いていた銀の外袋と白い台紙もお付け致します。※購入後は必ず取引メッセージをお願い致します。THERAMPAGEfromEXILETRIBETHROWYAFISTJr.EXILEフォトキーホルダー吉野北人人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···キーホルダー
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