BASS LINER（プリアンプ）

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商品詳細
BASSLINERHAO定価：¥29800#HAO#BASSLINERACアダプターのみで動作確認済み。6年くらい所持しています。箱無しでエアーキャップでの梱包です【下記、Amazonより抜粋】HAOBL-1BASSLINERBASS5-BANDEQPREAMPベースプリアンプ「BassLiner」はHAOとフィルジョーンズ氏とのコラボによる極上の5バンドイコライザー・プリアンプ。使用するベースの原音をあくまでピュアに活かすことにこだわるPJBサウンドをベースとして、HAOならではのプレイヤーサイドに立った仕様のコンパクトペダルとして仕上がっています。■入出力：Input,Output,DirectOut,DCIN(9V-18V)■コントロール：InputGain,OutputLevel,5-BandEQ(±18dBat50Hz,160Hz,630Hz,2.5KHz,12KHz)■フットスイッチ：EffectON/OFF(TrueBypass),Mute■電源：外部ACアダプター（9Vから18Vまで使用可能）又は006P9V電池1個■消費電力：9V電池時45mA,DC18V時52mA■S/N比：82dB■周波数特性：10Hz-120KHz■寸法：119(W)x94(D)x34(H)mm■重量：400g（電池含む）種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/Adder75075.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle286066.html
http://narcologia.ru/goods/influenza136593.html
HAO BASS LINER｜ミュージックランドKEY
HAO BASS LINER Blue Storm｜ミュージックランドKEY
HAO: BASS LINER 5-BAND EQ PREAMP(Blue Storm)
HAO BL-1 BASS LINER BASS 5-BAND EQ PREAMP ベースプリアンプ
定番ベース・プリアンプ/Bass Liner・ブラック・ダイヤモンドVer限定 ...
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中古】 ☆送料無料☆ HAO BASS LINER BASS 5-BAND EQ PREAMP【Pearl ...
HAO BASS LINER ハオ 【八王子店】 | 島村楽器オンラインストア
HAO BASS LINER BLACK DIAMOND | ワタナベ楽器店 大阪店
HAO / BASS LINER【デジマート製品レビュー〜THE定番】
HAO Bass Liner（新品/送料無料）【楽器検索デジマート】
HAO 30台限定!!BASS LINER Storm Color (Blue Storm) 商品詳細 ...
BASS LINER
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