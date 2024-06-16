BASS LINER（プリアンプ）

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BASSLINERHAO定価：¥29800#HAO#BASSLINERACアダプターのみで動作確認済み。6年くらい所持しています。箱無しでエアーキャップでの梱包です【下記、Amazonより抜粋】HAOBL-1BASSLINERBASS5-BANDEQPREAMPベースプリアンプ「BassLiner」はHAOとフィルジョーンズ氏とのコラボによる極上の5バンドイコライザー・プリアンプ。使用するベースの原音をあくまでピュアに活かすことにこだわるPJBサウンドをベースとして、HAOならではのプレイヤーサイドに立った仕様のコンパクトペダルとして仕上がっています。■入出力：Input,Output,DirectOut,DCIN(9V-18V)■コントロール：InputGain,OutputLevel,5-BandEQ(±18dBat50Hz,160Hz,630Hz,2.5KHz,12KHz)■フットスイッチ：EffectON/OFF(TrueBypass),Mute■電源：外部ACアダプター（9Vから18Vまで使用可能）又は006P9V電池1個■消費電力：9V電池時45mA,DC18V時52mA■S/N比：82dB■周波数特性：10Hz-120KHz■寸法：119(W)x94(D)x34(H)mm■重量：400g（電池含む）種類···エフェクター・プロセッサー