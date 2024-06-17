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BASSLINES SMB-4D MusicMan BASS用　セイモアダンカン
商品番号 N61355334708
商品名

BASSLINES SMB-4D MusicMan BASS用　セイモアダンカン
ブランド名 ダンカン
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ヴィンテージセイモアダンカン、旧ロゴBASSLINESのスティングレイ用リプレイスメントピックアップです。購入は2000年頃だったと思います。90年代ベースサウンドします。※取付ネジは付属しません。ご質問等ございましたらコメント頂ければと思います。宜しくお願い致します。種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ピックアップ
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