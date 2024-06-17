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vstarユニバース 1BOX シュリンク無し ペリペリなし
商品番号 D69619156793
商品名

vstarユニバース 1BOX シュリンク無し ペリペリなし
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームVSTARユニバース　1boxシュリンクなしペリペリなし封入率は1BOXの物と同じです。ペリペリは目の前で店員さんに剥がされました。新品未開封即購入可能即日発送可能緩衝材を使用してメルカリ便にて発送いたします
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