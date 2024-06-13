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グルーシャ　SAR
商品番号 C75841091786
商品名

グルーシャ　SAR
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)スノーハザードグルーシャSARになります。開封後スリーブに入れて保管しておりました。画像3枚目、カード上部に僅かですが開封時からの初期傷があります。その他の初期傷や白かけ、汚れ等は見当たりませんが、あくまで素人目ですので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。すり替え等防止のため返品対応は致しません。プレイ用としてお考えください。発送はスリーブに入れて折れ傷や濡れ防止の対応をします。
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