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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)スノーハザードグルーシャSARになります。開封後スリーブに入れて保管しておりました。画像3枚目、カード上部に僅かですが開封時からの初期傷があります。その他の初期傷や白かけ、汚れ等は見当たりませんが、あくまで素人目ですので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。すり替え等防止のため返品対応は致しません。プレイ用としてお考えください。発送はスリーブに入れて折れ傷や濡れ防止の対応をします。
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