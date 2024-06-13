S.H.Figuarts フィギュアーツ カーネイジ

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12S.H.Figuartsカーネイジコレクション品整理のため出品いたします。開封済みになります。パーツの欠品などはありません。開封後他のフィギュアとともに飾っておりました。素人目にはなりますが本体にキズはないと思います。中古品になりますので細かなキズや、外箱のスレなどはご理解頂けると幸いです。神経質な方は購入をお控えください。即購入OKです。配送には画像4枚目の輸送箱を使いたいと考えています。#カーネイジ#スパイダーマン#ヴェノム#バンダイ#BANDAI#フィギュアーツ
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