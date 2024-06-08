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ジャローダV CSR
商品番号 O26442613411
商品名

ジャローダV CSR
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャローダVCSR非常に綺麗です。目立った傷や使用感もありません。スリーブに入れて、折れ防止をして梱包いたします。ご質問お待ちしてます。#ジャローダV#CSR#ポケカ#ポケモン
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