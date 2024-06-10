黄瀬戸　ぐい飲み　桐箱付き　ぐい吞み　骨董品

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商品詳細
黄瀬戸 ぐい飲み 桐箱付き【状態】骨董品 無傷です。 （状態は画像でご確認ください）【サイズ】直径50×５０ｍｍ（角～角５６ｍｍ）高６４ｍｍ200809 Ｍ Ｊ2 黄瀬戸 ぐい飲み 桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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