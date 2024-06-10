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黄瀬戸　ぐい飲み　桐箱付き　ぐい吞み　骨董品
商品番号 L47237984540
商品名

黄瀬戸　ぐい飲み　桐箱付き　ぐい吞み　骨董品
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黄瀬戸　ぐい飲み　桐箱付き【状態】骨董品　無傷です。　　　（状態は画像でご確認ください）【サイズ】直径50×５０ｍｍ（角～角５６ｍｍ）高６４ｍｍ200809　Ｍ　Ｊ2　黄瀬戸　ぐい飲み　桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/waveform393717.html
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