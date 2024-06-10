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YAMAHA カスタム Bb トランペット YTR-8310Z

3年ほど愛用したトランペットです。最近忙しく長期間触れてあげれてないので出品させていただきます。メーカー、ブランドはTHEMARCATOと記載されています。バルブの部分は個人的な好みで付け替えました。この子のお気に入りポイントです。しっかりと音もなりますしツボもしっかりしていますが長期間触っていないので、お手元に届いた際にお客様の判断で整備が必要になるかと思います。私の購入時に少し値のついた自慢の金のトランペットで、優しく太い音色が特徴です。ぜひ大切にしていただけると幸いです。