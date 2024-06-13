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未開封シャニマス公式283プロ特製レッスンジャージ(上下セット）)
商品番号 K80581398238
商品名

未開封シャニマス公式283プロ特製レッスンジャージ(上下セット）)
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封です。アイドルマスターシャイニーカラーズアイマスシャニマス283プロの公式ジャージ上下セットです。サイズ【M】ポリエステル100%当方、犬や猫などペット飼育なし、喫煙者なしです。箱に入れて保管していましたが、1度人の手に渡ったものであることをご理解の上でご購入お願いいたします。グッズ種類...コスチューム
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