YAMAHA 電子ピアノ　CLP-535WA

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引っ越しにともない最終値下げします引き取りも可能です。メーカーYAMAHA型式CLP-535WA年式2014年製サイズ幅×高さ×奥行1461×927×459mm状態多少の小傷はありますが使用するには問題ないと思います。⚠️◎蓋が若干開けづらさがあります。（硬い）もしかしたら滑るゴムの部分にオイルなど垂らせば多少改善されるかもしれないです。ご購入者様の方でお願いします。◎椅子の部分に多少の黒い汚れあり（そんなに目立ちません）写真5枚目参照◎ペダルは右の方だけ袋を外し、あとの二つは購入時のまま（袋がついた状態）です。◎ヘッドフォンなしそのためヘッドフォンをつけて聞こえるかはわかり兼ねます。◎動作確認済み【配送について】■発送元：神奈川県横浜市緑区■現設置場所：戸建て一階部分◎配送料はご購入者様にご負担をお願いします。◎配送の手配もご購入者様にてお願いします。送料が確定後、ご購入者様が業者様へのお支払いをお願いします。ピアノ専門の運送会社へのご依頼をおすすめします。◎配送に関する責任は負いかねます。ご了承ください。◎商品到著後の不具合等は責任を負うことはできません。ご了承の上でご購入をお願いいたします。【注意事項】◎納品後の返品は承れません。ご質問がある場合は、必ずコメントにてご連絡ください。◎動作確認はしておりますが、素人検品・中古品につき傷や汚れの見落としがある場合もございます。ご理解いただいた上でご購入ください。◎蓋が硬く開けづらさがあるのでお安く出品しています。ご理解あるかたのみのご購入でお願いいたします。YAMAHACLP-535WAヤマハ定価：¥165000#ヤマハ#YAMAHACLP_535WA種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子