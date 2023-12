カラー···ブラック素材···紙種類···イラスト黒鉛筆のみの使用となります。ナポレオン時代の軍艦「戦列艦」をモチーフに描きました。紙が小さく、また資料が少ないため、細部まで描き切れませんでしたので、購入される際は、よくご検討ください。1点物で、額縁は付きません。「塗り絵」にも応用可能かと思います。



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



帆船と港の鉛筆画 - イラスト画法のストックフォトや画像を多数ご用意 ...



水彩画 夕焼けの帆船 | 工房 和み



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



イラスト〕 なんかでっかい帆船 : 人生0手の読み



霧流庵 | 霧村悠康 | 絵の部屋 | ギャラリー【鉛筆画】



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ



海上の船の鉛筆画」のイラスト素材 2031903713 | Shutterstock



[Eng sub] How to Draw a yacht in a landscape with a pencil | Step by ...



帆船の鉛筆画『戦列艦』 - 絵画/タペストリ