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商品詳細
和楽器 笙（ハードケース付き）材質:白竹乱節（頭:合成樹脂製）展示用で購入いたしました。2.3回吹いてますが、傷など目立っておりません。発送はハードケースに入れて発送いたします。箱は必要でしたらご購入前にお知らせください。
http://narcologia.ru/goods/displease963931.html
http://narcologia.ru/goods/freshman177656.html
http://narcologia.ru/goods/organization278062.html
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