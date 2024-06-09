獅子舞　獅子頭　木彫　魔除け　祭り　置物　古美術　神楽

.獅子舞の大きさ幅 約34cm耳あり約51cm縦 約27cm奥 約27.5cm重さ 約2キロ神経質な方はご遠慮下さい。写真でのみの判断でよろしくお願い致します。返品クレーム等はお受け致しませんので慎重にご購入ください。



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