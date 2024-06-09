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獅子舞　獅子頭　木彫　魔除け　祭り　置物　古美術　神楽
商品番号 O32602168136
商品名

獅子舞　獅子頭　木彫　魔除け　祭り　置物　古美術　神楽
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

.獅子舞の大きさ幅　約34cm耳あり約51cm縦　約27cm奥　約27.5cm重さ　約2キロ神経質な方はご遠慮下さい。写真でのみの判断でよろしくお願い致します。返品クレーム等はお受け致しませんので慎重にご購入ください。
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