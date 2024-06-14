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手塚プロダクション公認ライセンス掛軸　鉄腕アトム
商品番号 M20660279343
商品名

手塚プロダクション公認ライセンス掛軸　鉄腕アトム
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定品　シリアルNo.28です。軸先にわずかなキズがありますがほぼ新品の状態です。
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手塚プロダクション公認ライセンス掛軸　鉄腕アトム
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手塚プロダクション公認ライセンス掛軸　鉄腕アトム
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