人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジー品名：A賞シヴァ\u0026ラストワン賞シヴァシリーズ：一番くじFF16メーカー名：スクウェア・エニックス当方、タバコは吸いません動物を飼っていますので梱包時に動物の毛が混入する可能性があります。例え未開封品、新品であってもこちらは素人保管の為、中古品です。神経質な方は購入をお控えください。



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